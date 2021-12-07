خبير قانوني عراقي: لا يمكن تدويل قضية الانتخابات العراقية لان المطلب مخالف لمواد ميثاق الأمم المتحدة

2021/12/07 | 12:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى الخبير القانوني علي التميمي، أنه لا يمكن تدويل قضية الانتخابات العراقية، مشيراً الى أن هذه المطالب “مخالفة” لمواد قانونية في ميثاق الأمم المتحدة.وقال التميمي : إنه “لا يمكن تدويل قضية الانتخابات العراقية لمخالفة ذلك للمواد 1 و2 و3 … Readmore

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