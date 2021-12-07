الصدر يستقبل بلاسخارت في النجف

2021/12/07 | 12:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الممثلة الاممية لدى العراق جينين بلاسخارت في النجف.ووصلت في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، 07 كانون الأول، 2021، ممثلة الأمين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، على متن طائرة خاصة … Readmore

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