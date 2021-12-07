مراسلنا: وقوع انفجار في البصرة (فيديو)

2021/12/07 | 12:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا، الثلاثاء، بانفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري).

وذكر مراسل NRT عربية، (7 كانون الاول 2021)، ان "سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مطعم (جنوة) مقابل استشارية مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري)".

واضاف، ان "هناك انباء عن وقوع ضحايا".

N.A

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