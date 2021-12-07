عربيًا.. دولة خليجية تتصدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021

2021/12/07 | 12:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي التي تظهر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول العالم.تصدرت قطر عربيًا قائمة الدول ذات النصيب الأعلى من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد لعام 2021، بمتوسط بلغ حجمه 61.7 ألف دولار أمريكي.

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