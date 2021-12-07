انفجار سيارة مفخخة في البصرة والحصيلة الاولية 12 شخصاً بين قتيل وجريح

2021/12/07 | 12:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، عن ارتفاع حصيلة الانفجار الذي حصل في مدينة البصرة الى 12 بين قتيل وجريح.وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه اليوم الثلاثاء (7 كانون الاول 2021)، ان انفجارا بسيارة مفخخة حدث امام طوارئ مستشفى الجمهورية، وسط … Readmore

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