محافظ البصرة يعلن حصيلة التفجير قرب المستشفى الجمهوري - عاجل

2021/12/07 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

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بيانمحافظ البصرة أسعد العيداني: استشهاد وإصابة 8 مدنيين بتفجير وسط المحافظة

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