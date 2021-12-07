وفد أمني رفيع من الداخلية يصل تونس

2021/12/07 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل، اليوم الثلاثاء، وفد أمني رفيع من وزارة الداخلية إلى تونس.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إن "الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وصل الى دولة تونس على رأس وفد أمني رفيع المستوى ممثلاً عن وزارة الداخلية".

وأضاف البيان، إن "زيارة الوفد تأتي لحضور المؤتمر الامني 45 لقادة الشرطة العرب".

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