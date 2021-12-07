انفجار سيارة مفخخة في البصرة.. هذه الحصيلة - عاجل

2021/12/07 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانفجار سيارة مفخخة في محافظة البصرة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "سيارة مفخخة انفجرت في باب مطعم "جنوه" قرب استشارية مستشفى الجمهوري (البصرة التعليمي)".

واضاف ان "الانفجار اسفر عن ١٢ شهيدا كحصيلة اولية والعديد من المصابين".

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