اسعار النفط العالمية ترتفع وسط تراجع المخاوف من متحور اوميكرون وزيادة الطلب العالمي على الوقود

2021/12/07 | 12:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط تراجع المخاوف من أثر سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي، في حين تعثرت المحادثات النووية مع إيران؛ ما يعطل عودة إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت … Readmore

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