جامعة كربلاء تفتتح بازار خيري لدعم الاطفال المصابين بأمراض السرطان

2021/12/07 | 12:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهدف من اقامة هذا البازار هو لدعم مرضى اورام السرطان.

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