وزير الخارجية التركية : نرغب في علاقات جيدة مع دول المنطقة ولا نحمل الخصومة تجاه أحد

2021/12/07 | 12:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ قال وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو : إن بلاده ترغب في تحسين علاقاتها مع جميع بلدان المنطقة، وأن أنقرة لا تحمل خصومة تجاه أحد من هذه البلدان.واكد اوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة التي يزورها للمشاركة في التحضيرات للاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية ان تركيا ليست لديها أية نوايا سيئة أو خصومة أو خطوات خاطئة تجاه بلدان المنطقة."وقال أن تركيا ترغب في مواصلة وتطوير علاقاتها مع جميع بلدان المنطقة مشددا على ضرورة عدم تأثير مسائل الخلاف في قضايا مختلفة، على المشهد العام للعلاقات بين البلدان..واضاف اوغلو : "منطقتنا بحاجة إلى الرخاء، والاستقرار والرفاه والارتقاء بها إلى أرفع مستوى خلال المرحلة المقبلة..وعبّر الوزير التركي عن ترحيب بلاده باجتياز قطر والدول الخليجية الأخرى للأزمة التي كانت قائمة بينها طيلة السنوات الماضيةوهذا ما كانت تركيا تود رؤيته ./انتهى

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