خلية الاعلام الامني : انفجار البصرة تسبب باستشهاد اربعة مواطنين واصابة اربعة اخرين

2021/12/07 | 12:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن تفاصيل انفجار البصرة اليوم,وقالت في بيان ان دراجة نارية انفجرت في تقاطع الصمود في محافظة البصرة ما ادى /وحسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة/ إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية .واضافت : ان خبراء الادلة الجنائية والفرق الفنية المختصة لا زالوا يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث ./انتهى3

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