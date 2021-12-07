ارتفاع حصيلة انفجار البصرة إلى 12 قتيلاً وعشرات المصابين

2021/12/07 | 12:48 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، أن انفجار سيارة مفخخة وقع بمحافظة البصرة في العراق، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفي وقت لاحق، كشفت وسائل الإعلام العراقية عن ارتفاع حصيلة انفجار البصرة الدامي إلى 12 قتيلا وعشرات المصابين.

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