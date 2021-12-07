العراق.. قتلى وجرحى في انفجار يهز البصرة

2021/12/07 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجارا، الثلاثاء، بالقرب من مستشفى الجمهوري في محافظة البصرة (جنوبي العراق)، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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