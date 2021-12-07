الخلية تدلي بأول تعليق رسمي حول انفجار البصرة

2021/12/07 | 12:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء، تفاصيل عن تفجير البصرة، مؤكدة انها ستوضح بشكل اوسع بعد اكمال التحقيقات.

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية، (7 كانون الاول 2021)، انه "في معلومة أولية تبين خلية الإعلام الأمني عن وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة وادى الحادث".

واضاف البيان، انه "حسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة إلى استشهاد 4 مواطنين وجرح 4 آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية".

واوضح، انه "لا زال خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل اوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".

N.A

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