العيداني يكشف حصيلة تفجير البصرة

2021/12/07 | 12:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ البصرة اسعد العيداني، الثلاثاء، حصيلة الانفجار الذي وقع وسط المحافظة.

وقال العيداني في تسجيل صوتي اليوم، (7 كانون الاول 2021)، أن "تفجيرا لم يعرف طبيعته وقع وسط المحافظة ما اسفر عن استشهاد اربعة مدنيين واصابة اربعة اخرين بجروح".

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، حصيلة أولية لتفجير محافظة البصرة وطبيعة الحادث.

وقالت الخلية في بيان اليوم، (7 كانون الاول 2021)، انه "في معلومة أولية تبين خلية الإعلام الأمني عن وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة".

وأضاف البيان انه "وادى الحادث "وحسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة" إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية".

وتابع انه "ولا زال خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل اوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".

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