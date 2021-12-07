2021/12/07 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال يحيى آل إسحاق رئيس غرفة التجارة

الايرانية العراقية من الجانب

الإيراني، إن الحجم التجاري البيني سجل

نموا بنسبة 17 بالمئة منذ بداية السنة

المالية الإيرانية 21 مارس/آذار 2021

ولغاية الآن.

ونقلت وكالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران لديها عقد تجاري بقيمة 20 مليار دولار مع العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران لديها عقد تجاري بقيمة 20 مليار دولار مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).