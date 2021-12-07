شهداء وجرحى بانفجار دراجة مفخخة في البصرة

2021/12/07 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط عدد من الشهداء والجرحى، الثلاثاء،

من جراء انفجار وقع في محافظة البصرة

جنوبي العراق، على ما أوردت مصادر

اعلامية مطلعة

وبحسب المصادر فأن الانفجار وقع من جراء

دراجة نارية مفخخة في منطقة البصرة

القديم

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