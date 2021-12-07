قد يكون الضغط الناجم عن الانتظار ضارًا بصحتك.. إليك بعض النصائح للتحلي بالصبر في الحياة اليومية

2021/12/07 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن الانتظار جزء من حياتنا اليومية، ويمكن أن تتسبب ضغوط الانتظار في إلحاق الضرر بصحتنا الجسدية.الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين لـCNN، لديه بعض النصائح حول كيفية ممارسة الصبر

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