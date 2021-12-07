المرور: بغداد واربيل اتفقتا على إصدار لوحات مرورية موحدة

2021/12/07 | 12:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، اتفاقها مبدئياً مع الجهات المعنية في اقليم كردستان على إصدار لوحات ارقام موحدة باللغة الانكليزية.وقال مدير تسجيل المركبات وإجازات السوق في المرور العامة العميد سالم غيث الدعمي في تصريح له، إنَّ “المديرية توصلت إلى اتفاقات أولية مع إقليم كردستان بشأن لوحات المركبات بحسب اتفاقية (فينا) للسير، وتُجري …

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