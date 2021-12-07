عمليات بغداد تعلن القبض على ٢٥ مطلوبا بتهم مختلفة

2021/12/07 | 12:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، القاء القبض على (٢٥) مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة وضبط أسلحة ومواد مخدرة بمناطق متفرقة من العاصمة.وأفادت خلية الإعلام الامني في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بدعم واسناد من قبل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية مستمرة بتنفيذ عملياتها الاستباقية والاستطلاع المسلح، …

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