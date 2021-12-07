حظوظ الرئاسات الثلاث بولاية أخرى.. “فيتو” بالجملة ومفاجآت قد تشهدها قبة البرلمان

2021/12/07 | 12:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز على وقع التوترات السياسية، وعدم بروز مرشحين واضحين لشغل المناصب الأهم في العراق، وهي الرئاسات الثلاث، فإن تساؤلات تبرز حول حظوظ شاغلي تلك المناصب في الوقت الحالي، بالتجديد لهم مرة أخرى.وطبقاً للدستور العراقي الحالي (2005)، فإن منصب رئيس الجمهورية محدد بدورتين فقط، مدة كل دورة أربع سنوات، أما المنصبان السياديان الآخران، …

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“فيتو” بالجملة ومفاجآت قد تشهدها قبة البرلمان أولاً على النور نيوز.

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