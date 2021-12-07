بكين تحذر من أن الولايات المتحدة “ستدفع ثمن” مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الاولمبية الشتوية

2021/12/07 | 13:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الصين الثلاثاء أن الولايات المتحدة “ستدفع ثمن” قرار مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين في شباط/فبراير القادم.وردا على سؤال حول رد محتمل من بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان لوسائل إعلام إن “الولايات المتحدة … Readmore

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