الخلية تصدر بياناً بشأن انفجار البصرة – عاجل

2021/12/07 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين جراء انفجار دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في معلومة أولية تبين وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة"، مبينة ان "الحادث تسبب وحسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة" إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية".

واضاف البيان، "ولا زال خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث".

وتابع، "ستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل اوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".

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