2021/12/07 | 13:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: byMQe1WfvUw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذوو الإعاقة في يومهم العالمي, معاناة تتفاقم .. برنامج واحد من الناس | قناة زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذوو الإعاقة في يومهم العالمي, معاناة تتفاقم .. برنامج واحد من الناس | قناة زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).