العراق يتسلم لوح كلكامش الذي يتجاوز عمره 3500 عام

2021/12/07 | 13:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سلمت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، لوح كلكامش الذي يتجاوز عمره الـ3500 عام إلى وزارة الثقافة رسمياً في مبنى الخارجية بالعاصمة بغداد.وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة حسن ناظم، ان “العام الحالي هو عام الدبلوماسية الثقافية، حيث إن وزارة الخارجية انتهجت مسارات متعددة تعكس المصلحة …

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