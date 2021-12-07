الإعلام الأمني تكشف عن المعلومات الأولية لتفجير البصرة

2021/12/07 | 13:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن المعلومات الأولية للتفجير الذي وقع في محافظة البصرة.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه وفق معلومة أولية، وقع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة وادى الحادث “وحسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة”، إلى استشهاد 4 مواطنين …

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