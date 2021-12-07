شمخاني والمقداد: واشنطن تسعى لإحياء “داعش” ومواصلة خلق الأزمات في المنطقة

2021/12/07 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذر أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني من مؤامرة “أمريكية صهيونية” لخلق أزمة أمنية في سوريا ومن تداعياتها الخطيرة التي قد تعرض أمن المنطقة بأكملها للخطر.وأشار شمخاني خلال […]

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