السيد حميد الحسيني ميراث الفضيلة

2021/12/07 | 13:19 - المصدر: سكاي برس

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..مراد الغصبان..

شخصية دينية مرموقة ولد في النجف الأشرف وشرب من نميرها الصافي وترعرع فيها، درس في حوزتها العلمية والتي تعد أقدم الحوزات وأعرقها وتعد القلب النابض للإسلام الشيعي.في هذه المدينة المقدسة درس السيد الحسيني وتتلمذ عند أساطين العلماءفي مدرسة دار الحكمة والتي يشرف عليها السيد...

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