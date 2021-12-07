اول تصريح من قيادة عمليات البصرة بشأن تفجير تقاطع الصمود

2021/12/07 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةأعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بحادث الانفجار الذي وقع بمركز المحافظة قرب جسر الصمود الماحذي لمنطقة البصرة القديمة.

وقال الماجدي لـ (بغداد اليوم) إن "انفجار الدراجة التي كانت مفخخة تسبب باضرار بعض المركبات التي مرت أثناء انفجارها"، معتبرا ان "عملية التحقيق ستكشف تفاصيل جديدة عن الانفجار".

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