لقاء ثنائي يجمع بين أردوغان وأمير قطر في الدوحة

2021/12/07 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة اجتماعا ثنائيا .وذكرت وسائل الاعلام التركية ان الاجتماع الثنائي جرى بعيدا عن الصحفيين واستمر قرابة ساعتين.وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد وصل العاصمة القطرية يوم امس الاثنين على رأس وفد رسمي للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين الذي من المقرر ان يبدأ اعماله في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء ./انتهى

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