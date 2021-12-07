الرئيس صالح يستقبل البطريرك مار آوا الثالث رويل

2021/12/07 | 13:52 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس الجمهورية: يجب ضمان مشاركة حقيقية للمسيحيين في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية......استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 في قصر السلام ببغداد، قداسة البطريرك مار آوا الثالث رويل.

وفي مستهل اللقاء، هنأ السيد الرئيس، البطريرك مار آوا الثالث رويل، بمناسبة تنصيبه رئيساً لكنيسة المشرق الآشورية في العراق والعالم، متمنياً له التوفيق في مهامه.

وقال الرئيس برهم صالح إن المسيحيين جزء لا يتجزأ من النسيج العراقي وتشهد بذلك إسهاماتهم الوطنية وتمسكهم ببلدهم، وعليه لابدّ من ضمان مشاركة حقيقية لهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

وأكّد السيد الرئيس ضرورة عودة جميع النازحين المسيحيين إلى مناطقهم، وكذلك ضمان العودة الطوعية الآمنة والمستقرة للمهاجرين في الخارج، مشيراً إلى أن الاعتداءات التي يتعرض لها المسيحيون مرفوضة ومدانة من قبل كل العراقيين على اختلاف انتماءاتهم.

من جانبه، قدّم البطريرك مار آوا الثالث رويل شكره لرئيس الجمهورية، وتقديره للجهود التي يبذلها في قضايا المسيحيين ودعمه المتواصل للمكونات العراقية في سبيل إرساء التعايش والسلم الأهلي والمجتمعي........المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهوريةالثلاثاء - 7 كانون الأول - 2021

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