العيداني يعلن الحداد في البصرة

2021/12/07 | 13:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البصرة رئيس اللجنة الأمنية العليا اسعد العيداني، الثلاثاء، الحداد لثلاثة أيام على أرواح ضحايا تفجير البصرة.

وقال العيداني في بيان اليوم، (7 كانون الاول 2021)، انه "بأسف بالغ أصاب البصرة الآمنة استهدافا إرهابيا غادرا، راح ضحيته شهداء وجرحى، من المواطنين العزل".

وأضاف انه "بهذا الاستهداف الأليم نعلن عن الحداد لثلاثة أيام في البصرة، ونتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهالي الضحايا ونعاهدهم أن القصاص العادل من المجرمين سيكون قريب وسنقف على كل حيثيات وتداعيات وأسباب هذا الانفجار الغاشم والجبان".

وفي وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، حصيلة أولية لتفجير محافظة البصرة وطبيعة الحادث.

وذكرت الخلية في بيان اليوم، (7 كانون الاول 2021)، انه "في معلومة أولية تبين خلية الإعلام الأمني عن وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة".

وأضاف البيان انه "وادى الحادث "وحسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة" إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية".

وتابع انه "ولا زال خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل اوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".

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