العيداني: انفجار مستشفى الجمهوري ناتج عن دراجة مفخخة

2021/12/07 | 13:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة النهائية لضحايا التفجير قرب مستشفى البصرة التعليمي.وقال العيداني، أن “تفجيرا ارهابيا بواسطة دراجة نارية مفخخة حصل قرب مستشفى البصرة التعليمي صباح اليوم”، مبينا أن “الحصيلة النهائية لضحايا التفجير هي استشهاد شخصين وإصابة اربعة آخرين”.

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