2021/12/07 | 13:54 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 | 01:53 مساءً

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كمبش يلتقي بن زايد..



الحديث عن العراق وتاريخه وحضاراته الممتدة

على هامش أعمال المؤتمر الثامن لمنتدى تعزيز السلم المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش.

ووسط أجواء اللقاء المفعمة بالترحيب والتقدير تحدث بن زايد عن العراق وتاريخه الحافل وحضاراته الممتدة عبر القرون مؤكداً أن الإمارات الشقيقة تدعم وحدة العراق واستقراره حتى يأخذ مكانته المؤثرة والمعروفة.

من جانبه قدّم كمبش رؤية موجزة عن المهام الكبيرة التي يضطلع بها ديوان الوقف السني ورسالته الإسلامية والوطنية والإنسانية معرباً عن سعادته الغامرة بما وجده من ترحاب ومن حفاوة الاستقبال.

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