2021/12/07 | 14:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روت الإعلامية المصرية إيمان الحصري، تجربتها القاسية بسبب خطأ طبي في عملية جراحية خضعت لها كاد يودي بحياتها، تلاها 7 عمليات خلال 21 يوما، ما أدخلها في دوامة من المعاناة استمرت لأشهر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيمان الحصري تروي تجربتها القاسية مع الألم: تعرضت لـ"مهزلة طبية".. و7 عمليات خلال 21 يوما) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيمان الحصري تروي تجربتها القاسية مع الألم: تعرضت لـ"مهزلة طبية".. و7 عمليات خلال 21 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).