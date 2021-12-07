التقرير السياسي الاقتصادي والمعيشي المقدم من المكتب السياسي لاجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحد 25 – 26 /2021/11 - الحزب الشيوعي السوري الموحد

2021/12/07 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_السوري_الموحد ناقشت اللجنة المركزية التقرير السياسي واﻻ-;-قتصادي والمعيشي الذي قدمه المكتب السياسي، وأقرته بعد إدخال التعديلات المناسبة.القسم السياسي:أيها الرفاق؛مستجدات عدة طرأت على المشهد السياسي، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الفترة ما بين اجتماعي اللجنة المركزية (السابق والحالي)، ونستعرض في تقريرنا أهم هذه المستجدات، وموقف حزبنا والمهام المطروحة أمام منظمات الحزب وجميع الرفاق، ......





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