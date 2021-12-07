مذكرات تفاهم بين السعودية وعُمان بقيمة 30 مليار دولار

2021/12/07 | 14:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّعت السعودية وعُمان مذكّرات تفاهم بقيمة 30 مليار دولار في عدة قطاعات اقتصادية، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي لمسقط في مستهل جولة خليجية تشمل الدوحة هي الأولى له منذ الأزمة الدبلوماسية مع قطر.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) … Readmore

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