2021/12/07 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OqEXfbxsXBs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شبر: واشنطن قلقة جدا من تقدم الصين و روسيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شبر: واشنطن قلقة جدا من تقدم الصين و روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).