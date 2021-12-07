الهند وروسيا تتخليان عن الدولار

2021/12/07 | 14:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلت شركة روس أوبورون اكسبورت بنسبة 100٪ عن استخدام العملة الأمريكية بالنسبة للهند.

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