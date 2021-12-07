السيد الصدر يؤكد ضرورة الاستقرار الأمني في البصرة

2021/12/07 | 14:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أهمية الاستقرار الأمني في محافظة البصرة لما تمثله من مكانة وطنية وإقتصادية وأمنية لعموم محافظات.

يتبع..

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