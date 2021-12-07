اطلاق سراح الصحفي حميد مجيد الفهداوي بعد اعتقاله قبل أسبوع في الأنبار

2021/12/07 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اطلقت القوات الأمنية في البصرة، اليوم الثلاثاء، سراح الصحفي حميد مجيد الفهداوي بعد اعتقاله قبل أسبوع في الأنبار.

واعتقل الفهداوي دون مذكرة قبض (حسب فرع نقابة الصحفيين في الانبار) من قبل قوة امنية في المحافظة على خلفية نشره فيديو يوثق عملية سطو مسلح في الرمادي عبر وسائل

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