مكتب الصدر يكشف تفاصيل اجتماع الاخير مع بلاسخارت

2021/12/07 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفكشف مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاجتماع الاخير مع ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الصدر استقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت اليوم في الحنانة بمحافظة النجف".واضاف ان ".اللقاء جرى خلاله الحديث عن الوضع السياسي الذي يمرّ به العراق"، لافتاً الى ان "بلاسخارت هنأت الكتلة الصدرية بفوزها في الانتخابات البرلمانية، اذ اكدت بأن الحملة الانتخابية للصدريين كانت ناجحة وأن الانتخابات الديمقراطية من طبيعتها أن تفرز خاسراً وفائزاً وهذا هو المعنى الحقيقي لها".

وبحسب البيان، أكّدت ممثلة الامم المتحدة على أن "المساعدة الفنية التي قدمتها الأمم المتحدة كانت بطلب من المرجعية ومن الصدر والحكومة العراقية وعدة أطراف سياسية أخرى".

واضافت أن "إدارة الانتخابات من قبل المفوضية كانت إدارة جيدة وناجحة من الناحية الفنية".ولفت البيان الى ان "الجانبان اكدا على أهمية المصادقة على النتائج دون تأخير - غير مناسب - من قبل المحكمة الإتحادية".

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