المكتب الخاص : السيد الصدر يجري اتصالاً هاتفيًا بمحافظ البصرة حول الخرق الأمني الذي حصل في المحافظة

2021/12/07 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/أجرى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اتصالاً هاتفيًا بمحافظ البصرة أسعد العيداني اليوم الثلاثاء .وأشار المكتب الخاص للصدر في بيان اعلامي رسمي، ان " الاتصال جاء لمتابعة الخرق الأمني الذي حصل صباح هذا اليوم في المحافظة والذي راح ضحيته مجموعة من المواطنين الأبرياء الشهداء.وأشار بيان المكتب الخاص الى ان " الصدر عرض مساعدته المباشرة لمؤسسات الدولة والقوى الأمنية في المحافظة مؤكدًا على ضرورة وأهمية الاستقرار الأمني في محافظة البصرة لما تمثله من مكانة وطنية وإقتصادية وأمنية لعموم محافظات العراق.وأشار المكتب الخاص الى ان الصدر ، من جهة أخرى كانت له متابعة مباشرة لما حصل من أحداث في مدينة (مخمور) داعيًا الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأهّب الأمني والاستخباري لعدم السماح لفلول الإرهاب بزعزعة الوضع الأمني في بلدنا الحبيب./انتهى

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