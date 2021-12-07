شرطة واسط تلقي القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة

2021/12/07 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الداخلية ان شرطة واسط القت القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة .وقالت الوزارة في بيان , تمكنت مفارز مديرية شرطة محافظة واسط المتمثلة بالشرطة القضائية ومكاتب التحقيق القضائية التابعة لها من إلقاء القبض على (٢٤) متهما مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة ".واشارت الى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليا وفق القانون./انتهى2

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