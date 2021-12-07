2021/12/07 | 14:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر مكتب الصدر، اليوم الثلاثاء، بياناً أوضح فيه مخرجات اجتماع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والممثلة الأممية جينين بلاسخارت.وقال المكتب في بيان ، إنه “استقبل القائد مقتدى الصدر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت اليوم الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 في النجف – الحنانة، وجرى خلال اللقاء الحديث عن الوضع السياسي الذي يمرّ به العراق”.وأضاف، “وهنأت بلاسخارت الكتلة الصدرية بفوزها في الانتخابات البرلمانية مؤكدة بأن الحملة الانتخابية للصدريين كانت ناجحة وأن الانتخابات الديمقراطية من طبيعتها أن تفرز خاسراً وفائزاً وهذا هو المعنى الحقيقي لها”.وأكدت وفق البيان، أن “المساعدة الفنية التي قدمتها الأمم المتحدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من مكتب الصدر حول اللقاء الأخير مع بلاسخارت عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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