الصدر يهاتف العيداني بعد تفجير البصرة

2021/12/07 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تلقى محافظ البصرة أسعد العيداني، اتصالاً هاتفياً من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عقب التفجير الذي هز المحافظ

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال المكتب الإعلامي للصدر في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (7 كانون الأول 2021): إنه "أجرى سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزّه الله) اتصالاً هاتفيًا بمحافظ البصرة السيد أسعد العيداني اليوم الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 لمتابعة الخرق الأمني الذي حصل صباح هذا اليوم في المحافظة والذي راح ضحيته مجموعة من المواطنين الأبرياء الشهداء".

وأضاف البيان أنه "عرض سماحة القائد (أعزه الله) مساعدته المباشرة لمؤسسات الدولة والقوى الأمنية في المحافظة مؤكدًا على ضرورة وأهمية الاستقرار الأمني في محافظة البصرة لما تمثله من مكانة وطنية وإقتصادية وأمنية لعموم محافظات العراق".

وتابع، "كانت هناك متابعة مباشرة من سماحة السيد (رعاه الله) لما حصل من أحداث في مدينة (مخمور) داعيًا الى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتأهّب الأمني والاستخباري لعدم السماح لفلول الإرهاب بزعزعة الوضع الأمني في بلدنا الحبيب".

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