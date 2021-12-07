بعد نظام العمل الجديد.. مفتي الإمارات يعلق على توحيد موعد صلاة الجمعة

2021/12/07 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما اعتمدت الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي، بحيث أصبحت العطلة يومي السبت والأحد، على أن يكون الجمة نصف دوام، أثيرت أسئلة دينية وشرعية شائعة حول إمكانية تغيير العطلة الأسبوعية.

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