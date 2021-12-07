الكاظمي وبارزاني يناقشان الاعتداءات الأخيرة ويؤكدان على جملة أمور

2021/12/07 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على أهمية تنشيط عمل اللجان التنسيقية المشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة؛ فيما ابدى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استعداد الإقليم للتعاون والتنسيق مع القوات العراقية لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، (7 كانون الاول 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ناقشا في اتصال هاتفي، التهديدات الأمنية والاعتداءات الأخيرة لعصابات داعش الإرهابية، التي طالت مواقع للقوات الأمنية العراقية والمواطنين العراقيين، وأدت إلى استشهاد وجرح عدد من البيشمركة والمدنيين".

وأكد الكاظمي على "الدعم الكامل لجهود البيشمركة في مقارعة الإرهاب"، مشددا "على أهمية التنسيق الكامل بين القوات المسلحة العراقية من الجيش والبيشمركة والقوى الأمنية الأخرى، لاسيما في مناطق الفراغ الأمني بين الطرفين".

وأشار إلى "ضرورة المضي في تنشيط عمل اللجان التنسيقية المشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة؛ بهدف ردع ومطاردة فلول الإرهاب والقضاء عليها؛ لما تمثله من خطر على العراق والمنطقة كلها".

من جانبه، شكر رئيس إقليم كردستان الكاظمي، مبديا "استعداد إقليم كردستان التام للتعاون والتنسيق مع القوات العراقية لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق بما في ذلك الإقليم".

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