مكتب الصدر يكشف تفاصيل لقاء الأخير مع بلاسخارت

2021/12/07 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، تفاصيل لقاء الاخير مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في الحنانة بمحافظة النجف.

وقال المكتب في بيان اليوم، (7 كانون الاول 2021)، انه "استقبل سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزّه الله) ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت اليوم الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 في النجف الأشرف – الحنانة".

وتابع انه "وجرى خلال اللقاء الحديث عن الوضع السياسي الذي يمر به العراق".

وزاد البيان، ان "السيدة بلاسخارت هنأت الكتلة الصدرية بفوزها في الانتخابات البرلمانية مؤكدة بأن الحملة الانتخابية للصدريين كانت ناجحة وأن الانتخابات الديمقراطية من طبيعتها أن تفرز خاسرا وفائزا وهذا هو المعنى الحقيقي لها".

وأكدت بلاسخارت، أن "المساعدة الفنية التي قدمتها الأمم المتحدة كانت بطلب من المرجعية ومن سماحة السيد الصدر والحكومة العراقية وعدة أطراف سياسية أخرى"،

كما أكدت المسؤولة الأممية، أن "إدارة الانتخابات من قبل المفوضية كانت إدارة جيدة وناجحة من الناحية الفنية".

وفي الختام شدد الجانبان على أهمية "المصادقة على النتائج دون تأخير - غير مناسب - من قبل المحكمة الإتحادية"، بحسب البيان.

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